В пермском парке «Счастье есть» появится новый аттракцион

Фото: ПермьПарк

В парке «Счастье есть», который находится в Закамске по улице Маршала Рыбалко, поставят новый аттракцион. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Аттракцион представляет собой вращающуюся платформу, на которой отдельно вращаются кабинки. Одновременно покататься на нем смогут 16 человек. Он подойдет для детей от пяти лет и для взрослых. На установку аттракциона потратят порядка 9,9 млн рублей. Работы завершат до конца апреля.

Кроме того, сам парк планируется реконструировать в 2025-2026 году. Внутри леса обустроят площадку, также построят автогородок и обновят аттракционы.

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