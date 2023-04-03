В Прикамье набирают популярность уроки финансовой грамотности

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Волонтеры Пермского отделения Сбербанка с начала 2023 года на постоянной основе проводят мероприятия, повышающие финансовую и юридическую грамотность населения, в том числе для людей активного возраста, учащихся пермских школ и воспитанников детских домов.

Эксперты Сбербанка рассказывают подрастающему поколению о том, как грамотно сформировать личный и семейный бюджет, об основных финансовых продуктах, а людям старшего поколения – об инвестициях, пенсии правах потребителя. На встречах волонтеры останавливаются на том, как уберечь себя от неприятных финансовых ситуаций, таких как необдуманные траты и кредиты. Также особое внимание волонтеры уделяют тому, как не попасть на уловки мошенников, основанных на методике социальной инженерии.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Волонтёры Сбера считают, что делиться знаниями по финансовой грамотности особенно важно, ведь знания финансовых вопросов нужны каждому жителю нашего региона. Мы и в дальнейшем будем вести работу по популяризации этой темы среди наших клиентов всех слоев населения. И уверены, что знания, которые получают участники на наших уроках, обязательно пригодятся им в повседневной жизни.»

Сотрудники Пермского отделения – постоянные участники благотворительных акций «Собери ребенка в школу», «Второе дыхание вещей», «Крышечки добра», «Подари детям радость» (передача новогодних подарков Центру комплексной реабилитации инвалидов), донорских акций, эко-волонтерских акций «Лес, живи 2022», «Сохраним лес», «Программа компенсации СО2».