В Кировском районе Перми приступили к комплексной уборке улиц

Фото: Михаил Борисов / ВКонтакте

В Кировском районе Перми стартовали работы по приведению в нормативное состояние проезжей части и тротуаров. Это те самые места, которые требуют особого внимания муниципальных служб. Здесь собирают грязь в виде песка и бытового мусора, моют основные элементы улично-дорожной сети.

Подрядная организация СУ-157 запустила в работу пылесос, который собирает смет вдоль бортового камня. Другой подрядчик приступила к помывке знаков дорожного движения и стоек. В апреле он приступит к покраске самих стоек, параллельно ведется работа по замене знаков, находящихся в ненадлежащем состоянии.

«За неделю подрядчик должен привести в нормативное состояние дороги и тротуары 1-й и 2-й категории, после этого перейдет на третью категорию улично-дорожной сети. Администрация района приступила к подготовке плана работы к весеннему субботнику», - сообщил глава Кировского района Михаил Борисов.

По словам глав районной администрации, субботник пройдет с 15 по 22 апреля. В прошлом году в нем приняли участие более 10 тыс. жителей Кировского района.

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