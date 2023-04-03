В Перми на ул. Смирнова начали снос аварийного дома 1953 года постройки

Фото: Администрация Перми

В Перми продолжается снос и расселение аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональных программ.

В городском управлении жилищных отношений сообщили, в конце марта этого года началась подготовка к сносу аварийного двухэтажного многоквартирного дома на ул. Смирнова, 1а в Мотовилихинском районе. Дом был построен в 1953 году, в нем проживало 36 человек.

Работы по расчистке места сноса дома планируется завершить до середины апреля.

Чуть ранее был снесен соседний аварийный дом на ул. Смирнова, 1б. Его возвели в 1912 году. Из дома со 100-летней историей уже расселили 60 человек.

При расселении домов жителям домов в зависимости от формы собственности на аварийные помещения предоставляется другое жилье либо денежное возмещение.

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