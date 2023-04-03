Пермь через 5 лет полностью обеспечит себя саженцами крупномерных деревьев

Фото: Телеграм-канал Алексея Дёмкина

Помочь с достаточным количеством посадочного материала для озеленения городских улиц должен Пермский муниципальный питомник.

Осенью 2022 года специалисты питомника высадили в открытый грунт более 3 тыс. деревьев. Этой весной им предстоит проведение обрезки и подкормки высаженных деревьев, подготовить гряды под посев желудей дуба.

Первыми зелеными питомцами стали липы, пирамидальные тополя, клены, ивы, лиственницы и яблони. Все эти породы оптимально подходят для городских условий. К 2025 году эти деревья планируется высадить на улицах Перми.

По словам главы Перми Алексея Дёмкина, создание муниципального питомника позволит решить вопрос дефицита качественного посадочного материала, который раньше закупался в других регионах страны.

«Эффективнее заготавливать нужный посадочный материал самим. Мы планируем выйти на проектную мощность в более 13 тыс. крупномеров в год через 5 лет», – отмечает глава города.

Муниципальный питомник расположен вблизи Восточного обхода на ул. Мартовской, общая площадь участка составляет 56,8 гектаров. Осенью 2022 года в муниципальном питомнике были высажены на доращивание 3 122 саженца липы мелколистной, ивы белой, ивы «Памяти Бажова», ивы Булата, клена остролистного, клена Гиннала, клена Татарского, тополя советского пирамидального, лиственницы сибирской, яблони декоративной и рябины обыкновенной. Городской питомник растений создан на базе муниципального учреждения «ГорЗеленСтрой».

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