Прокуратура Прикамья намерена участвовать в деле о банкротстве «Мотовилихинских заводов»

Фото: Мотовилихинские заводы

В Арбитражный суд Пермского края 23 марта поступило заявление от прокуртуры Прикамья. Надзорный орган хочет вступить в дело о признании «Мотовилихинских заводов» несостоятельными.

Суд рассмотрит заявление 10 апреля. Об этом сообщает Business class со ссылкой на информацию, размещенную в электронной картотеке арбитражных дел.

Напомним, что «Мотовилихинские заводы» были признаны банкротом 26 марта 2018 года. Сейчас производство продолжается. Предприятие выпускает реактивные системы залпового огня, системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности.

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