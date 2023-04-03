За неделю на дорогах Пермского края в ДТП погибли три человека

Фото: архив "КП"

Госавтоинспекция Пермского края провела анализ дорожной обстановки за прошедшую неделю. С 27 марта по 2 апреля на дорогах Прикамья произошло 225 ДТП. В результате аварий три человека погибли, еще 25 получили различные травмы, в том числе 9 несовершеннолетних.

Также за минувшую неделю сотрудниками ГИБДД в Пермском крае пресечено 30 342 нарушения правил дорожного движения. Из них 700 водителей не предоставили преимущество пешеходам, 275 водителей привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу, 147 – за вождение в пьяном виде.

Еще 186 водителей нарушили правила перевозки детей, 201 человек управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Кроме того, правила дорожного движения нарушили 888 пешеходов и 108 водителя автобусов.

Сотрудники Госавтоинспекции Прикамья призывают водителей и пешеходов быть более внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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