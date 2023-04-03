Краевое следственное управление предлагает воспользоваться несколькими вариантами личных обращений

Фото: СУ СК по Пермскому краю / ВКонтакте

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю для личных обращений граждан предлагают несколько каналов связи.

У жителей Перми и Пермского края есть возможность в любое время подать обращение:

- по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок;

- жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов краевого следственного управления;

- по вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства следственного управления;

- уточнить информацию о ранее поданном заявлении;

- сообщить важную для следственных органов информацию.

Весь предлагаемый набор обращений можно осуществить с помощью интернет-связи или оперативных телефонных линий:

- телефон доверия 8 (342) 249-54-64;

- телефон 8 (342) 268-18-27 для приема сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также Украины, прибывших на территорию России;

- круглосуточный телефон «Ребенок в опасности» 8 (342) 268-00-06 или короткий номер 123 с мобильного телефона;

- телефон «Остановим коррупцию» 8 (342) 249-54-64;

- телефон для приема сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению 8 (952) 663-98-15;

- телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей 8-952-643-69-24;

- интернет-приемная https://perm.sledcom.ru/folder/873415;

- социальная сеть «ВКонтакте» https://vk.com/suskperm;

- мессенджер Телеграм https://t.me/su_skr59;

- почтовый адрес: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 53в.

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