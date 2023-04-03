В Пермском крае назначили новых руководителей нескольких судов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В нескольких судах Пермского края произошли кадровые изменения – назначены новые руководители. Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, председателем Добрянского районного суда стал Виктор Неволин, председателем Чердынского районного суда – Евгения Акладская. Заместителем председателя Кунгурского городского суда назначили Юлию Спицыну. В документе говорится, что новые руководители назначены на шестилетний срок полномочий.

Должность судьи Пермского краевого суда займет Надежда Морозова, Кунгурского городского суда – Константин Бостанджиев. На должность судьи Очерского районного суда назначена Татьяна Соловьева, Чайковского городского суда – Николай Лагно.

Также назначены судьи двух районных судов города Перми. Должность судьи Мотовилихинского районного суда займет Елена Русакова, Кировского районного суда – Анастасия Рогатнева.

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