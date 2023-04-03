В Перми в здании бывшего трамвайного депо на Разгуляе откроется фудмолл

Фото: domofoto.ru

В Перми в здании бывшего трамвайного депо, которое расположено в микрорайоне Разгуляй, планируется открыть фудмолл. В настоящее время управляющая компания «Труменс-Групп» совместно с арендатором объекта ООО «Альянс» приступили к разработке его концепции. Об этом сообщила в социальных сетях генеральный директор «Труменс-Групп» Елена Денисова.

Здание бывшего ремонтного цеха "Пермгорэлектротранса" находится на улице Пермской, 1. Оно является объектом культурного наследия регионального значения – памятник «Депо трамвайное». Сейчас помещения находится в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, аукцион на аренду бывшего трамвайного депо состоялся в конце марта этого года. Победителем торгов стало ООО «Альянс». Компания предложила за лот 6,9 млн рублей. При этом начальная цена контракта составляла 4 тысячи рублей – годовая аренда. Договор аренды рассчитан на 25 лет. По условиям договора арендатор обязан провести реставрацию помещений.

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