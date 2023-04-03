Фото: Волейбольный клуб МГТУ им. Н.Э.Баумана / ВКонтакте

Волейболисты «Камы» в рамках чемпионата России среди клубов Высшей лиги «А» провели в Москве два матча против МГТУ. Команды в групповом турнире оспаривают 9-16-е места. Столичные «студенты» за несколько туров до окончания финального мини-турнира сумели себе обеспечить девятое место. «Кама» ведет отчаянную борьбу с одинцовской «Искрой» за итоговую 10-ю позицию: соперников разделяет всего одно очко.

В одном из двух состоявшихся в столице матчах «Кама» сумела одержать трудную победу – 3:1 (19:25, 25:23, 25:22, 25:23). Во втором поединке хозяева площадки победили со счетом 3:0 (25:20, 25:23, 25:20). Для МГТУ это была 13-я победа подряд в рамках текущего розыгрыша.

В последнем туре розыгрыша «Кама» 7 и 8 апреля встретится с ВК «Грозный» на площадке соперника. (0+)

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