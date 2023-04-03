В Пермском крае при ночном пожаре пострадал мужчина

Фото: поисково-спасательная служба КМО

В Кунгуре в ночь на 2 апреля вспыхнул двухэтажный дом по улице Заозерная. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе КМО.

Сообщение о возгорании поступило около 04:55. На место ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы. Оказалось, что огонь охватил крышу здания.

При пожаре пострадал один человек — 60-летний мужчина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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