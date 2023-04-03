Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 апреля 2023 4:17

В Пермском крае при ночном пожаре пострадал мужчина

Огонь охватил крышу дома
Лела Минадзе
Фото: поисково-спасательная служба КМО

Фото: поисково-спасательная служба КМО

В Кунгуре в ночь на 2 апреля вспыхнул двухэтажный дом по улице Заозерная. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе КМО.

Сообщение о возгорании поступило около 04:55. На место ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы. Оказалось, что огонь охватил крышу здания.

При пожаре пострадал один человек — 60-летний мужчина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65