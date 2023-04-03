В Прикамье в середине и конце апреля придут холода и снегопады

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ дали долгосрочный прогноз на апрель. В первой декаде будет очень тепло. Ожидаются новые температурные рекорды.

Очередная волна тепла придет 3-5 апреля. Дневная температура поднимется до +16 градусов. К 10 августа она понизится, однако все равно будет на 2-3 градуса выше нормы. Также будет дефицит осадков.

Со второй декады в регионе вероятны арктические вторжения, снегопады и существенное похолодание. Температура окажется на 0,5-1 градус ниже нормы. В третьей декаде ситуация сохранится. Заморозки и снегопады возможны вплоть до конца апреля.

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