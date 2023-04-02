Самолет из Перми совершил мягкую посадку в Международном аэропорту Минска

Фото: jetphotos.com

В воскресенье, 2 апреля, стартовала субсидированная полетная программа по прямому маршруту «Пермь-Минск». За день до вылета первого рейса из Перми была раскуплена половина билетов.

Рейс ЕО1105 вылетел из Перми около 17:00 по местному времени. Уже через три часа, в 17:48 (время местное), борт RA-02741 авиакомпании «Икар» совершил мягкую посадку в Международном аэропорту «Минск». Авиаперелет совершил самолет Embraer E190LR, который может принять на свой борт до 114 человек.

Из Перми в Минск можно будет летать по воскресеньям и четвергам стоимость билета начинается от 8 263 рублей.

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