Волонтеры и родственники просят помочь в поисках утонувшего человека

Фото: ЧП Березники / ВКонтакте

С просьбой о помощи обратились родственники пропавшего на реке Язьве человека. Требуются спасательные средства – аэролодки, эхолоты и другая специальная техника.

Предположительно, пропавший без вести человек на личном каракате (самодельный автомобиль с огромными колесами) переплавлялся через реку Язьву в районе деревни Ванькова. По невыясненным обстоятельствам его машина застряла во льду и завалилась на водительскую сторону. Водитель выбрался из машины со стороны пассажирского места и, судя по всему, провалился под лед. Трагедия произошла еще 30 марта.

Родственники и волонтеры выдвинулись на поиски практически сразу, а 31 марта в поисковой операции участвовал местный житель на аэролодке. Поиски пропавшего человека пока не увенчались успехом. Родственники обращались в полицию и МЧС, но там им отказали в помощи, мотивируя свое решение большим риском для сотрудников и очень сложным рельефом реки.

«Обращаемся ко всем неравнодушным людям помочь нам в поисках утонувшего человека. Нужны люди у которых есть в готовом исправном состоянии аэролодки. Все, кто может и готов помочь откликнитесь пожалуйста! Звоните по телефону 8 (908) 269-64-71 Анастасии», - просят о помощи волонтеры и родственники.

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