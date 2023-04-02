Фото: Телеграм-канал ФК «Торпедо» (Миасс) / Дмитрий Елизаров

Пермский «Амкар» проиграл стартовый матч после зимнего перерыва в чемпионате Второй лиги сезона 2022-2023 годов. В рамках 18-го тура группы 4 пермяков на своем поле принимал ФК «Торпедо-Миасс».

Все голы в этой встречи были забиты в первом тайме. На 29-минуте отличился полузащитник хозяев поля Дмитрий Кузьмин.Через восемь минут равновесие восстановил нападающий «красно-черных» Александр Подбельцев. За несколько минут до окончания первого тайма пермяки пропустили выпад «торпедовцев» - точный удар нанес Михаил Гайдамак. В итоге победа хозяев поля со счетом 2:1 (2:1).

Все дальнейшие попытки выровнять положение и хотя бы сравнять счет у «Амкара» не имели успеха. В этой ситуации радует тот факт, что лидер группового турнира ФК «Тюмень» также потерял драгоценные очки в домашней встрече против ижевского «Зенита» - 1:1.

В других матчах 18-го тура встречались: «Носта» - «Челябинск» - 1:2, «Урал-2» - «Оренбург-2» - 3:0, «Иртыш» - «Новосибирск» - 2:0.

В турнирной таблице продолжает лидировать «Тюмень», следом за сибиряками идут «Амкар Пермь» и «Челябинск».

В следующем матче 13 апреля «Амкар Пермь» будет принимать «Иртыш», идущий на четвертом месте. (0+)

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