Благоустройство экопарка «Егошихинская долина» в Перми завершат к ноябрю 2024 года

Фото: perm-300.ru

Благоустройство особо охраняемой природной территории регионального значения – экологический парк «Егошихинская долина» включает комплекс работ по созданию входных групп, мест отдыха, спортивных и детских площадок, озеленению, специальному освещению и видеонаблюдению главных маршрутов.

В Минприроды Пермского края пояснили, что в долине реки Егошихи планируется провести обустройство трех участков экопарка. Участок вблизи устья Егошихи позволит обеспечить для жителей пешеходную доступность к культурно-креативному кластеру «Завод Шпагина» в историческом центре города. По тропе Мурчисона можно будет дойти до обнажений медистых песчаников пермского периода и музея современного искусства «PERMM». Обустроенный участок в районе Средней дамбы будет выполнять рекреационную и образовательную функцию.

«В районе Средней дамбы появится визит-центр с лекторием и кафе, зона для мастер-классов, детские площадки, беседки. По склону предусмотрены удобные спуски, через Егошиху будет проложен новый мостик», - рассказывают в краевом ведомстве

На участке «Красные Казармы» для жителей жилого микрорайона появятся визит-центр, площадка для йоги, воркаут-площадка и детская зона, место отдыха с подходом к воде и экотропа.

В 2023 году планируется отремонтировать первый участок, примыкающий к «Заводу Шпагина» и Егошихинскому культурно-мемориальному парку. Срок окончания работ на участках «Средняя дамба» и «Красные Казармы» – ноябрь 2024 года.

Благоустройство экопарка «Егошихинская долина» входит в проект «Зеленое кольцо», который реализуется в рамках празднования 300-летия Перми.

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