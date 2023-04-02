На премьеру «Летучего голландца» в Пермь приезжали жена и теща Константина Богомолова

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В Перми состоялся премьерный показ оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» в постановке Константина Богомолова.

Посмотреть новую постановку Пермского театра оперы и балета приехали многочисленные гости из разных уголков России: 1 апреля был настоящий аншлаг.

Константин Богомолов оказался наиболее рад приезду своей жены Ксении Собчак и ее мамы Людмилы Нарусовой. За событиями «Летучего голландца» семья наблюдала из партера театра.

«Лечу к мужу на премьеру «Летучего голландца» в Пермь! Вагнер - это серьезно... Начало мне нравится) перед премьерой спектакля «Летучий Голландец» в Пермской опере всем раздали объявления о розыске))) Будем искать...», - написала в своем телеграм-канале Ксения Собчак перед просмотром оперы.

Новая постановка Константина Богомолова длилась более двух часов без антрактов. Ближайшие показы «Летучего голландца» в Перми состоятся 2, 4 и 5 апреля. (16+)

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