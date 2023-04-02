Поздним вечером 1 апреля в огне пожара садового дома погиб человек

Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации краевого МЧС, сообщение о пожаре в СНТ «Лесной», расположенным вблизи пос. Горный Фроловского территориального управления, поступило в 21:40.

На тушение очага загорания выехали пожарно-спасательные подразделения в составе 23 человек и пяти единиц техники. По прибытии было установлено, что горит дачный дом. Вскоре огонь перекинулся на соседний дачный дом и рядом стоящий автомобиль.

Пожар удалось полностью ликвидировать лишь через час, около 23:00. В МЧС сообщили, на в результате последствий пожара есть погибший и травмированный.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего чрезвычайного происшествия.

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