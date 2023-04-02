Фото: ЖФК "Звезда-2005" Пермь / ВКонтакте

В рамках четвертого тура чемпионата России по футболу среди женщин 1 апреля пермская «Звезда-2005» на своем поле принимала дебютанта розыгрыша, столичное «Динамо». Москвички дали настоящий бой именитому сопернику и лишь под занавес встречи упустили победу. Встреча в Перми завершилась со счетом 2:2 (0:1).

В составах команд отличились: «Звезда-2005» - Белая, Курочкина; «Динамо» - Нажэмба (2).

Результаты других матчей четвертого тура: «Локомотив» - «Ростов» - 1:0, «Краснодар» - ЦСКА - 1:2, «Чертаново» - «Зенит» - 0:3, «Крылья Советов» - «Рубин» - 0:2, «Енисей» - «Рязань-ВДВ» - 0:1. В турнирной таблице розыгрыша лидируют ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив». Эти команды пока идут без поражений. «Звезда-2005» обосновалась на шестой позиции.

В пятом туре 15 апреля «Звезда-2005» в Перми будет принимать красноярский «Енисей». (0+)

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