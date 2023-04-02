Под санкции Украины на 10 лет попали четыре предприятия из Перми

Мотовилихинские заводы.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Под санкции Украины 1 апреля попали четыре предприятия Перми: ПАО «Мотовилихинские заводы», ЗАО «Специальное конструкторское бюро», Пермский научно-исследовательский технологический институт и ООО «Камский кабель».
Санкции будут действовать на протяжении 10 лет.
По информации издания «Бизнес-класс», сведения о новом санкционном списке опубликованы на сайте президента Украины.
Ранее под украинские санкции попал Пермский пороховой завод.
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