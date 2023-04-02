Под санкции Украины на 10 лет попали четыре предприятия из Перми

Мотовилихинские заводы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Под санкции Украины 1 апреля попали четыре предприятия Перми: ПАО «Мотовилихинские заводы», ЗАО «Специальное конструкторское бюро», Пермский научно-исследовательский технологический институт и ООО «Камский кабель».

Санкции будут действовать на протяжении 10 лет.

По информации издания «Бизнес-класс», сведения о новом санкционном списке опубликованы на сайте президента Украины.

Ранее под украинские санкции попал Пермский пороховой завод.

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