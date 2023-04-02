Фото: Единая лига ВТБ / Ксения Богданова

В первом четвертьфинальном матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ 2022-2023 казанский УНИКС на своем паркете крупно обыграл «Парму-Пари». Пермяки в редких случаях пытались составить достойную конкуренцию второй команде регулярного чемпионата – 76:101 (22:24, 22:26, 20:26, 12:25).

Самыми точными в составах команд стали: «Парма-Пари» - Риз (15 очков), Походяев (14); УНИКС - Мэйкон (22), Лабери (14), Рейнольдс (13 + 12 подборов).

По словам главного тренера БК «Парма-Пари» Евгения Пашутина, прошедшая игра оказалась очень жесткой.

«Мы знали, что на домашнем паркете УНИКС показывает особенно жесткий баскетбол, но оказались не готовы к этому. Хозяевам удалось разрушить наш ритм. В первой половине мы организованно защищались и контролировали игру. Однако после перерыва нам не удалось остановить быстрые прорывы соперника. Во втором матче постараемся дать достойный отпор сопернику», - подвел итоги встречи Евгений Пашутин.

Вторая игра четвертьфинальной серии плей-офф между соперниками вновь состоится в Казани 3 апреля. (0+)

В других матчах встретились: «Нижний Новгород Пари» - «Локомотив-Кубань» - 81:93, ЦСКА – «Автодор» - 103:68, «Зенит» - МБА – 61:65.

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