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НовостиОбщество1 апреля 2023 11:51

Юные пожарные из Прикамья одержали победу на соревнованиях в Тюмени

Команда из Пермского края заняла первое место на состязаниях по пожарно-спасательному спорту
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области.

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области.

С победой домой из Тюмени возвращается команда юных пожарных из Пермского края. Ребята победили на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту «Кубок памяти В.П. Шешерина», которые проходили в Тюмени. Они соревновались со 120 спортсменов из 10 регионов страны в подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни, преодолевали 100-метровую полосу препятствий.

Момент соревнований. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области.

Момент соревнований. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области.

По итогу двух дней состязаний в общекомандном зачете с большим преимуществом победу одержала команда Пермского края, которую представляли Павел Чугайнов, Андрей Фогель, Вадим Ямалеев, Егор Гусев, Елизавета Сафина, Анна Овчинникова и Валерия Ямина.

Победителям и призерам турнира вручили медали, дипломы и кубки. А самой юной участнице тюменского турнира Валерии Прокопенко организаторы подарили сладкий подарок.

Радость победы. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области.

Радость победы. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области.

В главном управлении МЧС России по Пермскому краю от всей души поздравили юных спортсменов и их тренеров с высокими результатами и заслуженной победой.