В Перми первоклассников начали записывать в школу

Фото: архив "КП".

Сегодня ночью, 1 апреля, в Перми стартовала приемная компания учащихся в первые классы. Многие родители воспользовались новой возможностью – подготовить заранее черновики онлацн-заявлений через сервис Гослуслуги, и отправили их буквально с боем часов.

В администрации города напомнили, что сроки приема не изменились:

- с 1 апреля по 30 июня заявление могут подать родители, чьи дети имеют преимущественное право на внеочередной или первоочередной приём в образовательную организацию, а также проживают на закреплённой за школой территории; - с 6 июля по 5 сентября будет вестись приём детей в школы на свободные места.

При этом подать заявление можно тремя сопсобами: - с помощью портала Госуслуги; - через операторов почтовой связи заказным письмом с копями документов; - прийти в школу в приёмные дни.

В горадминистрации предупредили, что в этом году были внесены изменения в постановление о закреплении территорий. Узнать о них родители будущих первоклашек могут на сайте городского департамента образования.