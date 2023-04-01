Пермский оперный будет бесплатно транслировать премьеру «Летучий голландец»

Фото: Пермский театр оперы и балета.

Если кто-то не смог запланировать поход в Пермский оперный театр на премьеру «Летучий голландец» (16+), он сможет посмотреть сегодня вечером, 1 апреля, прямую трансляцию этого спектакля.

Она начнется в 19.00 по местному времени на сайте permopera.ru, а также на странице ВКонтакте и YouTube-канале театра.

- Присоединяйтесь, и вы первыми увидите и услышите оперу Рихарда Вагнера в постановке режиссера Константина Богомолова, дирижера Филиппа Чижевского и художницы Ларисы Ломакиной, - сообщают в театре.

Трансляцию осуществляет видеостудия Ultralive.