На следующей неделе в Прикамье потеплеет до +16 градусов

Кое-где уже пробиваются первые цветы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 1 апреля, жителей Прикамья ждет пасмурный, но теплый день.

Как отмечают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в Перми воздух прогреется до +9 градусов, по краю будет - +5…+10 градусов.

В воскресенье, 2 апреля, ожидается малооблачная погода без осадков. И только на севере региона может пойти слабый дождь.

В понедельник, 3 апреля, также будет тепло и сухо, воздух днем в Перми прогреется до +15 градусов, по краю ожидается +11…+16 градусов.

Во вторник, 4 апреля, по-прежнему обойдется без осадков. Температура воздуха будет такой же, как и в понедельник: в Перми +15, на юге региона +16, на севере +10.

По предварительному прогнозу, во второй половине недели ожидается кратковременное похолодание.

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