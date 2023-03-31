В Пермском крае нашли мертвой пропавшую женщину с двумя сумками

Женщину искали с января и нашли погибшей.
Фото: архив "КП"
В Перми окончены поиски пропавшей 78-летней Галины Мусихиной. Волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили, что она найдена погибшей.
Известно, что женщина пропала 27 января, ушла из дома в Кировском районе Перми. В руках у нее было две сумки – белая и коричневая. Галина Мусихина нуждалась в медицинской помощи.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Читать также
«Я не один, за мной бегут, тихо-тихо»: в Пермском районе после странного звонка пропал 30-летний мужчина
Друзья Сергея Панова и один из участников поисков уверены, что его убили (Подробнее...)