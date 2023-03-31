В Пермском крае нашли мертвой пропавшую женщину с двумя сумками

Женщину искали с января и нашли погибшей. Фото: архив "КП"

В Перми окончены поиски пропавшей 78-летней Галины Мусихиной. Волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили, что она найдена погибшей.

Известно, что женщина пропала 27 января, ушла из дома в Кировском районе Перми. В руках у нее было две сумки – белая и коричневая. Галина Мусихина нуждалась в медицинской помощи.

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