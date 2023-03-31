Глава СКР потребовал проверить бар The Friends в Перми из-за жалоб на шум

Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщениям о нарушении режима тишины развлекательным заведением в Перми. Речь идет о ночном баре «The Friends», которое расположено на улице Газеты Звезда в центре города.

Как сообщили в ведомстве, в аккаунт приемной председателя СКР поступают многочисленные жалобы о нарушении режима тишины в баре «The Friends» (ООО «Империя»). Увеселительное заведение находится в непосредственной близости от многоквартирных домов и образовательных учреждении. При этом в баре круглосуточно продают алкоголь, а устраиваемый посетителями шум доставляет значительные неудобства местным жителям. Кроме того, улицы возле бара завалены мусором и бутылками.

На нарушения жители соседних домов неоднократно жаловались в различные инстанции. Однако обращения результатов не принесли.

Сейчас по данному факту пермские следователи проводят процессуальную проверку. Руководителю регионального Следственного управления СКР Денису Головкину поручено представить доклад об установленных обстоятельствах и результатах проверки. Исполнение данного поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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