Пермский край стал площадкой для всероссийского совещания руководителей штабов студенческих отрядов аграрных вузов России

Студенты Пермского государственного аграрно-технологического университета на практике. Фото: ПГАТУ.

На три дня Прикамье станет площадкой сразу трех всероссийских совещаний Российских студенческих отрядов (РСО), на которые в Пермь приехали представители 53 регионов страны. Одно из них касается работы студентов в летний сезон на предприятиях агропромышленного комплекса.

На совещании по сельскохозяйственному направлению, которое пройдет с 31 марта по 2 апреля, участникам предстоит принять участие в стратегической сессии, семинарах, обучающих тренингах.

В частности, они обсудят различные аспекты взаимодействия аграрных вузов и студотрядов. В обсуждении примут участие представители совета РСО по организации деятельности студенческих отрядов при Ассоцииации «Агрообразование», руководители проектов студотрядов в сфере АПК, а также специалисты агрофирм.

Отметим, что в Прикамье накоплен опыт работы студентов на предприятиях АПК. В нашем крае, в разное время помимо традиционной работы студентов на предприятиях региона в период посевной и уборочной кампаний успешно были реализованы два крупных трудовых проекта:

– Межрегиональный студенческий сельскохозяйственный отряд «Агротех»;

– Окружной студенческий сельскохозяйственный отряд «Ударник» Приволжского федерального округа.

Участниками проектов стали студенты из 15 регионов России: Кировской и Нижегородской областей, Оренбургской области и Пермского края, Республики Саха (Якутия), Татарстана и Чувашии.

Бойцы отрядов работали по следующим специальностям: «Ветеринария», «Зоотехния», «Механизация»/«Агроинженерия», «Информационные технологии и программная инженерия», «Агрономия», «Экономика и бухгалтерский учет».

Привлекая студентов на практику, агропредприятия получают субсидию до 90 процентов затрат на оплату труда и проживание студентов-очников. Из консолидированного бюджета направляются средства на организацию практики студентов заочной формы обучения.

В Пермском крае созданы условия для привлечения молодых специалистов в агропромышленный комплекс. Для этого разработан комплекс инструментов, которые реализуются Министерством агропромышленного комплекса региона.

В частности, молодые специалисты, придя на сельхозпредприятие, могут получить единовременные и стимулирующие выплаты в размере до 150 тысяч рублей.

С прошлого года Пермский край участвует в федеральном проекте для учреждений средне-специального образования «Профессионалитет», благодаря которому в Прикамье был образован сельскохозяйственный образовательно-производственный кластер с привлечением ключевых предприятий АПК.

В этом году в Прикамье запланировано поддержать в 1,5 раза больше студентов-практикантов в сфере сельского хозяйства, чем в прошлом году.

- В крае формируется комплексная система вовлечения кадров в агропромышленный комплекс, начиная со школьной скамьи, - отметил на торжественном открытии министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков. - Отрасль АПК является очень конкурентоспособной по уровню зарплат. На сегодняшний день работа в секторе АПК - это работа в технологичном секторе. Мы ждем Вас на наших сельхозпредприятиях!» – поздравил собравшихся министр.

В этом году по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина краевое Минагро расширило количество и объем субсидий для сельхозпроизводителей. Всего на развитие отрасли предусмотрено более 3 миллиардов рублей. Поддержка осуществляется, в том числе, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

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Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) - крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 150 тысяч молодых людей из 78 субъектов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.