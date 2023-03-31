В Перми на 4 месяца закроют движение транспорта по улице Барамзиной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на четыре месяца закроют проезд для всех видов транспорта по улице Татьяны Барамзиной. Речь идет об участке, расположенном от улицы Зои Космодемьянской до улицы Папанинцев. Ограничение будет действовать с 1 апреля по 1 августа 2023 года. Об этом сообщает краевой Минтранс.

По информации «Управления автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, перекрытие связано с выполнением работ по строительству новой автодороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара». На перекрестке по ул. Василия Каменского установят дополнительную секцию светофора – поворот налево.

Водителей просят с пониманием отнестись в временному перекрытию. Автомобилистам рекомендуют быть более внимательными, а также заранее планировать маршрут следования.

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