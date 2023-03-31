В Перми в апреле изменится расписание трех автобусных маршрутов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в апреле изменится расписание движения трех автобусных маршрутов – №36, 58 и 65. Как рассказали в городском департаменте транспорта, в течение дня движение автобусов №36 и №58 будет синхронизировано между собой. Изменения начнут действовать с 1 апреля.

Кроме того, с понедельника, 3 апреля, на маршруте №65 изменится время отправления от остановки «Берёзовая роща». Вместо 06.33 автобусы начнут курсировать с 06.25.

– Корректировки позволят организовать равномерный интервал движения между автобусами, а также снизить время их ожидания, - сообщили в городской администрации.

Пассажирам рекомендуется быть более внимательными. Актуальное расписание, движение и маршрут следования городского общественного транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».

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