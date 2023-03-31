В Перми прошел круглый стол для предпринимателей

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Пермские предприниматели и представители банковского сектора собрались за круглым столом, чтобы обсудить как изменился предпринимательский климат в последние годы, какие инструменты поддержки бизнеса будут эффективны и востребованы, и как изменятся взаимоотношения между малым, средним бизнесом и государством.

Эксперты рассказали о том, как можно развивать свой бизнес с помощью продуктов и сервисов Сбера, а предприниматели, которые уже воспользовались мерами поддержки и развивают новые форматы бизнеса, поделились своим опытом. Также собравшиеся активно обсуждали вопрос внешне-экономической деятельности и возможности Сбера в текущей ситуации.

«Продукты Сбера и его экосистемы — это новые возможности для развития бизнеса. Предприниматели чаще пользуются корпоративными картами и банковским страхованием. Наши клиенты уже оценили удобство сервисов, которые позволяют экономить время и повышать эффективность работы сотрудников компаний, а также заботятся об их здоровье», — отметила Анна Салеева управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк, которая в ходе дискуссии уделила большое внимание роли банковского сектора в развитии сегмента МСП.