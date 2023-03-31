Реконструкцию железнодорожного вокзала Пермь II планируют начать в 2023 году

Фото: Официальный сайт юбилея Перми / perm-300.ru

Строительство транспортно-пересадочного узла Пермь-2 планируют начать в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский. Точная дата начала возведения объекта пока не определена.

– Сейчас проект заходит в процедуру госэкспертизы. После того, как будет получено положительное заключение, станет известна окончательная стоимость реализации проекта. Эту сумму РЖД внесет в свою программу финансирования. После этого будет принято решение о начале строительства, - отметил министр. По его словам, в РЖД обозначают уверенность, что это будет 2023 год.

Напомним, масштабный проект по строительству ТПУ на площадке Перми II предполагает разделение грузовых и пассажирских перевозок. Проект предусматривает реконструкцию существующего железнодорожного вокзала и строительство нового автобусного терминала. Оба вокзала объединят в единый комплекс крытым переходом. Также в рамках проекта планируется привести в порядок привокзальную площадь. На перроне построят высокие посадочные платформы, чтобы пассажирам было удобнее подниматься в вагоны.

Строительство ТПУ Пермь II – это часть большого проекта «Компактный город». Он включает создание кольцевого железнодорожного маршрута, связывающего центр города, Мотовилиху, Орджоникидзевский район и Закамск.

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