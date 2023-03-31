На улице Екатерининской в Перми появится новый сквер

. Фото: Виталий КОКШАРОВ

Алексей Дёмкин продолжает рабочие выезды в районы города. В последний день марта глава Перми побывал в Дзержинском районе.

Там Алексей Дёмкин проинспектировал недавно открытый спорткомплекс возле экстрим-парка, оценил ход работ на стройплощадках муниципальных домов на улице Маяковского. А еще главе города представили планы по обустройству нового сквера на улице Екатерининской и обновлению парка «Оранжевое лето».

На улице Екатерининской, 171 будет благоустроен сквер «Березовая роща». Его обустройство будет вестись за счет внебюджетных средств – в рамках соглашения между администраций Перми и компанией «КОРТРОС-Пермь».

– Городские власти приветствуют любые инициативы бизнес-сообщества по благоустройству мест отдыха и всегда подсказывают предпринимателям, где их помощь будет наиболее востребована. Руководство «КОРТРОС-Пермь» обратилось к нам с предложением обновить сквер на улице Екатерининской, 171, возле гимназии №4 им. Братьев Каменских. Мы только рады этому и, естественно, поддержали это начинание! У компании уже есть опыт обустройства общедоступного парка в ЖК «Гулливер», так что уверен, что жители получат новое комфортное место отдыха, которое им точно понравится, – сообщил Алексей Дёмкин в своем Telegram-канале.

В сквере уложат плиточное покрытие, проложат декоративную дорожку, создадут многофункциональную площадку, а также установят скамейки и урны. Помимо этого, в сквере планируется максимально сохранить растущие здесь березы, высадить молодые деревья и кустарники.