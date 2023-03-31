В 2023 году в пяти музеях и театрах Пермского края обновят технику

Фото: правительство Пермского края

На заседании регионального правительства обсудили распределение субсидий на 2023 год из бюджета Пермского края муниципалитетам, в частности для обновления оборудования музеев. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Культура».

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что важно оказывать поддержку культурной деятельности не только в краевой столице, но и в территориях. «Для жителей всех без исключения муниципалитетов региона необходимо создавать комфортные условия, в которых они смогут реализовать свои творческие способности», — заявил глава региона.

Два муниципальных музея на техническое оснащение получат порядка 3,5 млн рублей. Из них 3,35 млн — средства из федерального бюджета. Речь идет о Горнозаводском краеведческом музее им. М.П.Старостина и Краснокамском краеведческом музее.

Также поддержку получат три театра Перми. Театру-Театру выделено 25,4 млн рублей для приобретения звукового и светового оборудования, Театру оперы и балета им. П.И. Чайковского — 17 млн на покупку двух прожекторов и Театру «У Моста» — более 1 млн рублей на звуковое оборудование.

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