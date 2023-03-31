Жительницу Прикамья, которая грозилась убить дочь и покусала полицейских, отправили за решетку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кудымкаре вынесли приговор 43-летней местной жительнице, которая издевалась над родной дочерью и угрожала, что убьет ее. Женщину также обвинили в применении насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

С февраля по июнь прошлого года мать жестоко избивала дочь 2014 года рождения, умышленно наносила удары руками и ногами по голове и телу девочки. Женщина также угрожала убийством своего ребенка.

Кроме того, в один из дней обвиняемая, будучи пьяной, совершила административные правонарушения, которые полицейские выявили во время рейда. Разъяренная женщина, выражая несогласие с действиями сотрудников полиции, попыталась ударить их. Когда ее руки заблокировали, она укусила двух полицейских.

Женщина признана виновной по трем статьям. Дочку у нее забрали и поместили в государственное социальное учреждение. Суд приговорил жительницу Кудымкара к 5 годам 3 месяцам колонии. Также в пользу дочери с нее взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

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