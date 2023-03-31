В Перми собственники 105 квартир дома на Куйбышева, 143 получили компенсации

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми завершается расселение аварийного дома на улице Куйбышева, 143. На сегодняшний день большинство помещений уже опечатано, от жильцов принято 180 пакетов документов. Собственники 105 квартир дома уже получили денежные компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, девять семей из аварийного дома временно были переселены в маневренный фонд. Еще четыре жилых помещения предоставлены по договору социального найма.

Режим чрезвычайной ситуации в отношении дома ввели с 1 марта этого года. Там появляется все больше трещин, из-за чего есть риск внезапного обрушения несущих конструкций здания. Износ пятиэтажки составлял 88%. Жителей из опасного дома в экстренном порядке начали расселять. Часть людей переехали в гостиницы и в муниципальный маневренный фонд.

Напомним, дом был построен в 1957 году. Аварийным его признали в 2019. С этим решением жильцы не согласились и инициировали судебные разбирательства. Они пытались добиться ремонта дома. В итоге аварийное здание не вошло в действующие программы расселения.

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