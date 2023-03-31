На Чайковском рыбоводном комплексе планируют увеличить объем производства до 100 тонн рыбы

В Прикамье производителям сельскохозяйственной продукции выделяются гранты «Развитие семейных ферм», которые призваны решать вопросы занятости и развития малых форм хозяйствования на селе. Проект реализуется, в том числе, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом страны.

За 4 года было поддержано 47 проектов, отобранных по конкурсу, который проводят в краевом Минагро. Основные направления, по которым выделялись гранты - рыбоводство, картофелеводство, разведение кроликов и крупного рогатого скота мясного и молочного направления.

Согласно конкурсным условиям, в ходе реализации проекта необходимо создать не менее 3 рабочих мест, а также достичь плановых показателей, обозначенных в проекте. Средства направляются из федерального и регионального бюджетов на условиях софинансирования.

Одним из первых получателей подобного гранта стал Чайковский рыбоводческий комплекс. Крестьянско-фермерскому хозяйству Юрия Ланге для развития выделили 9 миллионов рублей. За счет этого хозяйству удалось привлечь в проект дополнительно 46 миллионов рублей.

Выполнение заявленных планов идет успешно. Как отметил руководитель этого КФХ Юрий Ланге, при поддержке края за три года в рыбоводческом комплексе предполагается вдвое нарастить объем производства - до 100 тонн рыбы.

Сейчас здесь производят около 50 тонн рыбной продукции. На предприятии работают от 10 до 15 работников – в зависимости от сезона.

Крестьянско-фермерское хозяйство Юрия Ланге «Чайковский рыбоводный комплекс» было образовано в 2015 году на базе обанкротившегося хозяйства «АгроСфера». Оно расположено на правом берегу Камы в 9 километрах ниже по течению от Воткинской ГЭС и занимает площадь в 42 гектара, из которых 38 гектаров – это разработанный карьер, заполненный водой.

Чайковский рыбоводный комплекс состоит из трех основных цехов: ремонтного, инкубационного и цеха реализации рыбы. На предприятии освоили полный цикл производства товарной рыбы - от инкубации и выращивания малька до рыбы товарного веса. Здесь производится северная рыба: нельма, муксун, кроме этого форель, лосось. Также тут выращивают мальков стерляди, которых затем выпускают в реки Волжско-Камского бассейна.

- Сельское хозяйство является одним из ключевых направлений развития экономики региона, поэтому поддержке сельхозтоваропроизводителей краевое правительство уделяет большое внимание, - ранее отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Рассчитываем, что субсидии и гранты на модернизацию производства и на переработку продукции, которые мы направляем аграриям, помогут им развивать хозяйства и наращивать объемы выпуска продукции. Также стараемся вкладывать средства в развитие инфраструктуры в сельских территориях, чтобы людям, работающим на предприятиях агропромышленного комплекса, было комфортно жить.