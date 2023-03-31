В Перми завершено проектирование третьего моста через Каму

Фото: Министерство строительство Пермского края/проект третьего моста через Каму

Проектирование третьего моста через Каму в Перми выполнили досрочно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Пермского края Сергея Вишнякова. Вопрос обсуждался на конференции «PRO Битум и ПБВ» 31 марта.

Проект третьего автомобильного моста через Каму готов. Направить его на госэкспертизу планируют в апреле, а получить ее положительное заключение — в течение двух-трех месяцев. Приступить к строительству намерены в 2024 году, а завершить его — в 2027. На это потребуется порядка 43,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что проектирование моста завершится до 31 августа этого года.

Напомним, что третий мост через Каму станет Гайдаровским. Он пройдет от площади Гайдара через улицу Окулова. На правом берегу его развязка соединится с улицами Спешилова, Якутской и Докучаева, что снизит загруженность Коммунального моста.