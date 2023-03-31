В Перми компания «Силур» запустила производство графена для литий-ионных батарей

Фото: sealur.ru

В основе уникального метода получения графена лежит сочетание технологий термического расширения графита и механического расслоения с применением ультразвуковой кавитации высокой мощности. Графеновый материал будет выпускаться в виде нанопластин многослойного графена толщиной до 30 нанометров.

Что такое графен можно убедиться в примере с обычным графитовым карандашом. Оказывается, он состоит из нескольких миллионов слоев графена: графит в карандаше - это уложенные друг на друга слои графена.

Как рассказывают в Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, графен ценится за прочность и упругость, особую прозрачность, которая составляет 97%. Эксперты считают, графен уже в ближайшее будущее может спровоцировать новый скачок в развитии человеческой цивилизации. Уже сейчас графен нашел применение в создании гибких мобильных телефонов.

В Инжиниринговом центре «Силур» рассказывают, первые партии графенового материала планируется использовать с целью модернизации литий-ионных батарей, создания электропроводящих красок и чернил для гибкой печатной электроники и экранирующих покрытий, производства тепло- и токопроводящих паст и полимерных композитов.

В дальнейшем предполагается применение графенового материала для улучшения свойств смазочных материалов и антикоррозийных покрытий, в качестве армирующий добавки в пластики, резины и бетоны.

Оборудование спроектировано научным партнером «Силура» – ведущей российской компанией в сфере графеновых технологий «Русграфен».

Кстати, в Европе уже 10 лет действует инновационная программа по производству графена Graphene Flagship с бюджетом в 1 млрд евро. Китай, обладающий почти 80-процентными мировыми запасами кристаллического графита, основного сырья для производства графена, производит более 5 тыс. тонн графеновых порошков в год.

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