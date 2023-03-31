В ТРК «Семья» откроется первый в Перми магазин одежды NOUN

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в торгово-развлекательном центре «Семья» появится первый в городе магазин NOUN. Открытие отдела запланировано в середине апреля. Об этом сообщает Business Class.

Магазин NOUN будет располагаться на третьем этаже первой очереди торгового центра. Он займет площадь около 400 квадратных метров.

NOUN – российский бренд женской одежды, работающий по концепции fast fashion. Новые коллекции бренд выпускает небольшим тиражом каждую неделю. Одежда отшивается на собственной фабрике в России и на фабриках-партнерах.

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