В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» 1 апреля научат быть красивой

Фото: Фото: Татьяна Косован / ВКонтакте

В предстоящую субботу, 1 апреля, на втором этаже «iMall Эспланада» в Fashion-студии состоится встреча с визажистом Татьяной Косован и стилистом по прическам Светланой Гринько.

Известные мастера из Екатеринбурга проведут мастер-классы с 18:00 до 20:00. Кроме того, гостей фэшн-вечеринки с 19:00 до 21:00 будет ждать бьюти-зона, где всем желающим будет предложено бесплатное преображение, а также консультации по выбору косметической продукции. (18+)

Как рассказали в ТРЦ «iMall Эспланада», 1 апреля также можно будет подобрать стиль одежды. Гиды по стилю будут работать с 12.00 до 20.00 на 1-м этаже рядом с магазином «Снежная Королева». (18+)

Весна преображает даже 1 апреля!

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