В Прикамье изменили порядок выделения субсидий малому и среднему бизнесу

Фото: Правительство Пермского края

С 2023 года в Пермском крае изменили порядок выделения субсидий малому и среднему бизнесу в целях возмещения части затрат. Теперь данная финансовая поддержка может предоставляться предпринимателям не более, чем один раз в три года. Изменения внесены для расширения круга получателей поддержки и вовлечения новых бизнес-проектов.

Максимальный объем субсидии, который может получить предприниматель, составляет 5 млн рублей. Она компенсирует до половины расходов на покупку и монтаж оборудования, или внесение первого взноса в размере 100% аванса лизинга.

Главным условием участия в программе является создание новых рабочих мест на территории Пермского края. Отмечается, что отрасли в сфере обрабатывающего производства, сбора и утилизации отходов, а также деятельность гостиниц и туризма являются приоритетными для предоставления этой поддержки.

Так, в 2022 году такую поддержку получили 57 предприятий. Общая сумма субсидий составила 150 млн рублей. Благодаря поддержке в Пермском крае было создано более 200 новых рабочих мест.

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