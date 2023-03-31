В 2022 году расходы бюджета Пермского края составили 220 млрд рублей

Фото: Правительство Пермского края

Исполнение регионального бюджета за 2022 год на заседании правительства представила краевой министр финансов Екатерина Тхор.

По словам руководителя министерства финансов Пермского края, 2022 год в очередной раз показал, что региональный бюджет устойчив и сбалансирован. Региону удалось сохранить социальные обязательства и продолжить реализацию инвестпрограмм. Это стало возможно в том числе благодаря росту доходов краевой казны.

«Доходы мы получили больше, чем планировали – 213 млрд руб., что составляет 106,5% от годового плана», – в ходе заседания краевого правительства отметила Екатерина Тхор.

Расходы бюджета Пермского края в 2022 году составили 220 млрд рублей, что составляет 94,7% от годового плана.

Годовой отчет о краевом бюджете за 2022 год теперь направят на утверждение в Законодательное собрание Пермского края.

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