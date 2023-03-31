В Перми спасли собаку, у которой вырезали когти, отрубили нос и хвост

Фото: соцсети волонтера Юлии Глушковой

Из Нефтекамска (Башкирия) в Пермь привезли собаку в очень тяжелом состоянии. Волонтеры рассказали, что за 12 лет спасения животных этот случай — самый жуткий.

У собаки отрублены нос, хвост и половой орган, когтей нет ни на одной лапе. В ходе лечения пришлось удалить 19 зубов. Ветеринары уверены, что над собакой кто-то намеренно издевался.

Пса назвали Ричардом. Его забрали на передержку. Он продолжает лечение и сейчас сидит на антибиотиках. В планах пластическая операция носа. Волонтеры говорят, что собака очень добрая и после всего пережитого продолжает доверять людям.

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