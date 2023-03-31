Фото: parmabasket.ru

В Единой лиге ВТБ сезона 2022-2023 годов начинается четвертьфинальная серия плей-офф. Пермская «Парма» на этой стадии встретится с казанским БК УНИКС. Регулярный чемпионат пермяки завершили на седьмом месте, казанцы – на втором.

По мнению экспертов Единой лиги ВТБ, в предстоящей серии «Парма» имеет небольшое преимущество перед соперником, так как набрала под занавес регулярного чемпионата отличный ход. УНИКС же в конце регулярного сезона показал далекую от стабильности игру, спортивная форма команды выглядела не столь оптимальной.

«У пермяков не было иного варианта, ведь добиться попадания в плей-офф им удалось в непростой борьбе на флажке. Ключевой стала серия из пяти побед, которая и принесла дружине Евгения Пашутина первенство в группе «Б» на втором этапе», - приводится главный аргумент в пользу пермской команды.

В рамках регулярного чемпионата команды встретились два раза: УНИКС на домашнем паркете одержал уверенную победу со счетом 93:74, в повторной игре под сводами УДС «Молот» казанцам пришлось намного сложнее - 89:82.

По мнению главного тренера БК «Парма-Пари» Евгения Пашутина, в нынешней ситуации его команда сделала максимум, чтобы выйти в четвертьфинал в качестве лидера своей группы.

«Стоит отметить, что плей-офф – это отдельная вселенная. Можно очень хорошо играть в «регулярке», а в четвертьфиналах все провалить. Такие случаи уже бывали. На этом этапе для нас с УНИКСом все начинается с чистого листа. Мы должны максимально подготовиться к сопернику как ментально, так и физически. Казанцы играют в атлетичный баскетбол, навязывают много физического контакта и единоборств на всех позициях. Необходимо быть готовыми бороться за подбор, справляться со снайперами соперника. Мы должны не допустить ситуаций, в которых у соперника были бы легкие мячи. Наша команда должна быть готова к плей-офф функционально, физически и ментально. Легко не будет, мы это понимаем, но нужно быть готовым к бою. Постараемся показать мобильную, энергичную и командную игру в баскетбол. Будем бороться за каждый сантиметр площадки и играть на победу», - говорит наставник пермских басктболистов.

В личных встречах УНИКС одержал над «Пармой» 11 побед, проиграл лишь в двух. Тем не менее, игры плей-офф проходят совершенно на другом эмоциональном уровне, вполне возможны совершенно фантастический их исход. Напомним, серия проводится до трех побед одной из команд. (0+)

Календарь матчей ¼ финала плей-офф «Парма-Пари» - УНИКС:

1 апреля – Казань

3 апреля – Казань

6 апреля – Пермь

8 апреля – Пермь (если понадобится)

11 апреля – Казань (если понадобится)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Первые матчи плей-офф Единой лиги ВТБ «Парма» проведет в Казани

Соперником пермской «Пармы» в финала станет УНИКС (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru