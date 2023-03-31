В выходные 1 и 2 апреля в Пермском крае потеплеет до +12 градусов

Фото: Евгения ГУСЕВА

В выходные, 1 и 2 апреля, в Пермском крае ожидается теплая погода с небольшими дождями. Осадки в основном пройдут по востоку и юго-востоку. О погоде рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».

В субботу в Прикамье будет облачно с прояснениями, местами умеренный дождь, в горной местности – дождь со снегом. Температура воздуха ночью опустится до +4...–1°. Днём вновь потеплеет до +5...+10°, в Перми до +7...+9°. Ветер южный 4-9 метров в секунду.

В воскресенье на территории Пермского края ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ночью похолодает до +1...–4°. В дневные часы воздух прогреется до +7...+12°, в Перми до +9...+11°. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

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