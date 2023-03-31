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НовостиПроисшествия31 марта 2023 4:49

В Пермском крае мать полгода жестоко издевалась над 10-летней дочерью

Женщина била ребенка по лицу бытовыми предметами
Лела Минадзе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Суксунском городском округе 35-летнюю местную жительницу обвинили в истязании дочери. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Мать должным образом не занималась воспитанием дочери, жестоко с ней обращалась, оскорбляла и наносила побои. Следствием установлено, что ребенок терпел издевательства с апреля по октябрь прошлого года. Женщина била дочь руками и бытовыми предметами по лицу и телу.

На сегодняшний день собрано достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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