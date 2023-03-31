В Прикамье из горящей пятиэтажки спасли трех человек

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Березниках 30 марта произошел пожар в доме по улице Мира, 79. Сообщение о том, что из квартиры в пятиэтажке идет дым, поступило в 14:39. О случившемся рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

К месту пожара выехали 27 человек личного состава и 7 единиц техники. До их прибытия из дома самостоятельно вышли семь жильцов.

Возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже. При помощи спасательного устройства пожарные спасли со второго и третьего этажей 3 человека. Огонь удалось потушить в 14:50.

Предварительная площадь пожара составила 1 квадратный метр. К нему могло привести нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытовых приборов. Житель дома включил электрическую плиту и оставил ее без присмотра.

Сотрудники МЧС напоминают, что при пожаре нужно звонить на «01» или «101».

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