Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 31 марта 2023 года к 08:00 пробка в 8-9 баллов зафиксирована на ш. Космонавтов в районе Гознака при повороте на ул. Малкова и обратном движении с ул. Малкова, а также на выезде с ул. Ушинского на ул. Гайдара.

Неспокойно на развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной – затор в 6-7 баллов.

Затруднения в движении на Стахановском переходе в направлении ул. Куйбышева, ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Ленина, ул. Островского от ул. Пушкина до ул. Екатерининской, ул. Крупской от Цирка до пл. Дружбы.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 31 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 4 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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